IPOTEZA: Incendiul devastator de bloc, de la Gura Humorului, ar fi izbucnit de la o priza electrica

Incendiul devastator de la mansardele unui bloc din centrul orasului Gura Humorului a fost lichidat joi dupa amiaza, in jurul orei 17, dupa 20 de ore de la izbucnire. Criminalistii au luat probe de la fata locului joi si, din primele cercetari, coroborate cu declaratiile locatarilor, s-a stabilit ca incendiul s-a initiat la nivelul mansardei blocului, in zona apartamentelor 37-40, cauza probabila fiind efectul termic al curentului electric. Mai exact, o priza ar fi fost cauza aprinderii. De altfel, ipoteza de producere a incendiului este sustinuta si de continutul sesizarii prin SNAU 112, persoana apelanta mentionand ca "a luat foc o priza, s-a aprins un zid de la apartament si s-a oprit curentul".Pentru stabilirea cu exactitate a cauzei s-au dispus masuri de delimitare si conservare a locului faptei, iar de vineri s-a reluat investigarea tehnico stiintifica la fata locului, facand cercetari politistii impreuna cu reprezentantii ISU Suceava. De asemenea s-a acordat sprijin autoritatilor locale pentru relocarea persoanelor vatamate si au fost dispuse masuri de asigurare a patrimoniului locatarilor imobilului. S-a solicitat Parchetului de pe langa Judecatoria Gura Humorului preluarea dosarului penal in care s-au efectuat cercetari sub aspectul savarsirii infractiuniii de distrugere din culpa de catre Serviciul de Investigatii Criminale Suceava. In urma incendiului 18 apartamente au fost complet distruse de flacari iar alte 70 au fost afectate in urma incendiului. In blocul respectiv locuiau 84 de persoane. La lumina zilei se pot observa clar urmarile dezastrului. Apartamentele de la mansarda celor doua scari de bloc au ars in totalitate, ramanand doar tabla intacta.Celelalte apartamente au fost afectate serios de apa folosita de pompieri pentru stingerea flacarilor. Oamenii sunt disperati,mai ales ca au ramas fara acoperis deasupra capului inainte de Paste.