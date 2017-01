ISU Suceava sprijina cu forte si mijloacele tehnice judetele aflate sub cod portocaliu de viscol

Pentru gestionarea cu eficienta a misiunilor de salvare si optimizarea interventiilor din teren, in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Ialomita si Constanta vor fi dislocate autospeciale cu capacitate de trecere marita(senilata/UTV), autospeciale de tractare, autospeciale pentru transport personal si victime multiple, autocamioane de interventie si autofreze de zapada multifunctionale. In componenta echipajelor operative se afla si paramedici, personal care va actiona in sprijinul colegilor lor, la misiunile de acordare a primului ajutor calificat.Astfel, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Bucovina" al judetului Suceava a trimis, in zilele de 9 si 10 ianuarie, in sprijinul colegilor din judetele Braila si Vrancea, doua echipaje de la Detasamentul de Pompieri Falticeni si de la Garda de Interventie Siret, cu doua autofreze de zapada multifunctionale. Acestea vin in completarea echipajelor pompierilor militari suceveni care s-au deplasat zilele trecute pentru misiunile de salvare in zonele tarii afectate de fonomenele meteo periculoase. Reamintim, inca din data de 6 ianuarie, doua echipaje de pompieri militari, cu o autospeciala cu autosenilata tractata si cu o autofreza de zapada multifunctionala, s-au deplasat, primul echipaj in judetul Ialomita, iar al doilea in judetul Buzau. Dupa 72 de ore, salvatorii s-au intors acasa, locul echipajului de pe autosenilata fiind luat de alti colegi de la Detasamentul de Pompieri Suceava, care au plecat tot in zona de competenta a I.S.U. Ialomita.