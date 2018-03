Iarna a pus stapanire pe judet. Probleme in trafic din cauza zapezii de pe carosabil VIDEO

Iarna a pus stapanire pe judetul Suceava chiar daca zilele trecute afara erau 16 grade. Ninge de sambata seara si stratul de zapada asternut este consistent. In ciuda tuturor avertizarilor, drumarii se pare ca au fost luati pe nepregatite si de aceasta data. Pe DE 85, cel care duce spre Vama Siret, erau portiuni duminica dimineata pe care tirurile nu puteau inaita. Soferii au pus lanturi pe anvelope, dar tot le era greu sa inainteze. La Granicesti si la intrare in Siret mai multe tiruri patinau in panta iar circulatia se derula cu dificultate. Si temperaturile au scazut, inregistrandu-se la Suceava doar minus 9 grade Celsius, in conditiile in care zilele trecute erau 16 grade. Au fost si incidente in trafic, soferi derapati in santuri sau intrati cu masina in stalp, asa cum s-a intamplat in municipiul Suceava. Dis de dimineata se circula dificil inclusiv pe strazile din municipiul resedinta de judet, soselele fiind acoperite cu strat de zapada. Cum iarna s-a instalat si da semne ca va mai ramane, oamenii au iesit la curatat de zapada. Mai in gluma mai in serios, ei spun ca, judecand dupa vremea de afara, se apropie Craciunul, nu Pastele.