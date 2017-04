Iarna a revenit in forta. In judetul Suceava sunt drumuri inchise din cauza zapezii si mai multe localitati fara curent electric

Peste 14.000 de consumatori au ramas fara energie electrica.

Iarna a revenit in forta. Ninsorile abundente, viscolul si intensificarile vantului din ultimele 24 de ore au afectat alimentarea cu energie electrica in mai multe zone din judetul Suceava. Astfel, a fost afectata alimentarea totala cu energie electrica a unui numar de 27 de localitati: Comanesti, Deleni, Humoreni, Partestii de Jos, Solonet, Varvata, Cacica, Partestii de Sus, Boroaia, Moisa, Sacuta, Maidan, Runcu, Bucsoaia, Manastirea Humorului, Plesa, Poiana Micului, Gainesti, Herla, Slatina, Bogdanesti, Boroaia, Buda, Dumbraveni, Jahalia, Rasca si Slatioara. De semenea, opt localitati sunt alimentate partial cu energie electrica: Vatra Moldovitei, Gura Humorului, Paltinoasa, Varfu Dealului, Pojorata, Vadu Negrilesei, Straja si Costileva. In judetul Suceava au ramas total nealimentate trei linii electrice si partial zece linii. De asemenea, 14160 de consumatori casnici au ramas fara energie electrica. In acest moment noua echipe de interventie ale operatorului de distributie a energiei electrice sunt in teren, intervenind pentru remedierea defectiunilor. In judetul Suceava sunt drumuri pe care se circula cu dificultate din cauza ninsorii. Astfel, incepand cu ora 10:30 a fost inchis DN17A, intre Sucevita si Vatra Moldovitei, pentru a se facilita interventia utilajelor de deszapezire. Pe acest tronson de drum circulatia autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone era restrictionata de la ora 8:30. In acest moment se actioneaza cu utilaje de desapezire si de imprastiere a materialului antiderapant pe toate portiunile de drumuri nationale si judetene afectate de ninsori.