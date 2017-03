Iarna in toata regula, in zona de munte a judetului Suceava VIDEO

Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri o informare meteo de vant, ploi si ninsori la munte.

Iarna in toata regula, in zona de munte a judetului Suceava, unde a nins abundent joi noapte. In zona Gura Humorului zapada s-a asternut in strat consistent. Oamenii spun ca nu se asteptau sa ninga asa de puternic intr-o noapte, insa spun ca la munte iarna se termina in aprilie si tocmai de aceea nu au renuntat la hainele groase. Fata de inceputul saptamanii trecute, in ultimele zile temperaturile a scazut cu peste zece grade. De altfel, Administratia Nationala de meteorologie a emis, vineri, o informare meteo de vant, ploi si ninsori viscolite in zona montana inalta, valabila in intervalul 18 martie, ora 04.00-19 martie, ora 23.00. In intervalul mentionat, in vestul, centrul si nordul tarii va ploua pe arii extinse si vor fi intervale de timp in care ploile vor fi in general moderate cantitativ, astfel incat se vor cumula cantitati de apa de 15...20 l/mp si izolat peste 30 l/mp. In dimineata zilei de sambata in Maramures si in Transilvania trecator vor fi si precipitatii mixte. In restul teritoriului ploile, mai ales averse, vor avea caracter temporar si se vor semnala local.In zona montana vor fi precipitatii local insemnate cantitativ, predominant sub forma de ninsoare, mai ales la altitudini de peste 1500 m si vantul va avea intensificari, cu rafale de peste 50...70 km/h, iar pe creste peste 80...90 km/h, viscolind sau spulberand zapada. Intensificari temporare ale vantului vor fi si in celelalte zone, in special pe parcursul zilei de duminica, cu viteze mai mari in sudul tarii, inclusiv in zona municipiului Bucuresti.