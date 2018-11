Iarna in toata regula la munte. Recomandari Salvamont Suceava VIDEO

Turistii sunt sfatuiti sa evite mai multe trasee montane.

Iarna si-a intrat in drepturi, in zona de munte a judetului Suceava. Stratul de zapada in toata zona montana, la peste 1400 metri altitudine este de circa 15 centimetri grosime. In zonele unde vantul a viscolit zapada, de regula la limitele dintre padure si golul alpin, si pe jgheaburi, grosimea stratului de zapada poate ajunge pana la 50cm, cu avertizarea ca aceste cifre pot creste avand in vedere prognoza pe urmatoarele zile, anunta Serviciul Salvamont Suceava. Salvamontistii recomanda turistilor: sa tina cont de atentionarile de vreme rea, respectiv cod galben/portocaliu (vant, precipitatii, etc.) si sa nu se hazardeze pe traseele montane care urmaresc crestele montane sau traseele dificile de acces in zona de creasta, pentru ca, din cauza vizibilitatii scazute orientarea poate fi dificila, iar marcajele turistice, exceptand stalpii indicatori, sunt acoperite de zapada sau de crengile arborilor. De asemenea, ei trebuie sa fie echipati corespunzator, cu ghete de iarna, parazapezi, jacheta de vant, polar, rucsac, caciula, ochelari, apa, mancare, etc. Se recomanda ca turistii sa ia numerele de telefon ale serviciului salvamont si totodata sa se intereseze daca traseul ce urmeaza sa fie abordat este deschis iar in cazul in care se considera ca au anumite probleme, sau au pierdut marcajul traseului, este indicat sa telefoneze serviciului salvamont pentru informatii sau pentru interventii in timp optim, pentru a se evita situatii neplacute , uneori critice. Deoarece in urmatoarele zile se anunta vreme nefavorabila cu ninsori si vant, nu sunt recomandate mai multe trasee montane: in masivul Calimani

traseul marcat cu punct rosu, intre saua Negoiu si Poiana Izvoarele; traseul marcat cu punct albastru, intre Gura Haiti si vf. Calimaniul Cerbului;traseul marcat cu cruce rosie dintre Poiana Izvoarelor, Coada Pietrosului si vf. Pietrosu si in masivul Rarau traseul marcat cu cruce albastra spre circuit Pietrele Doamnei sau spre vf. Rarau (punct albastru). Pe Giumalau si Suhard nu sunt recomandate zonele de creasta. De asemenea, pentru accesul auto in zona montana, autovehiculele trebuie sa fie echipate cu anvelope de iarna si lanturi antiderapante.