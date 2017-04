Iarna in zona de munte, in prag de Florii VIDEO

Peisaj de luna decembrie, in miez de primavara si in prag de Florii, in zona de munte a judetului Suceava. Temperaturile au scazut de la o zi la alta si au inceput sa cada ninsori. Asa se face ca totul este alb, iar in zona Vatra Dornei se poate face sanius. Muntenii nu au renuntat la hainele groase si la caciuli si mai asteapta cateva reprize de iarna pana in luna mai. Ei cred ca este posibil ca de Paste sa aiba zapada. Mai in gluma mai in serios ei spun ca parca ar veni Craciunul. Soferii care trec prin zona de munte a judetului Suceava sunt sfatuiti sa aiba masinile echipate de iarna. Si vantul a facut probleme, vineri dimineata,circulatia feroviara intre Molsova si Ardeal fiind blocata pentru cateva ore dupa ce un copac a cazut peste liniile de cale ferata. Sute de pasageri au ramas blocati in trenul Timisoara – Iasi, intre doua statii CFR din Bistrita Nasaud.