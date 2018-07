Ilie Micolov a fost adus acasa, la Suceava. El este depus la Biserica Mirauti VIDEO

Trupul neinsufletit al cantaretului Ilie Micolov a ajuns duminica seara la Suceava, fiind depus la Biserica Mirauti. Fosti vecini si cunoscuti din oras au inceput sa vina aici cu flori si coroane pentru a aduce artistului un ultim omagiu. Micolov a murit in casa unei verisoare, la Oglinzi, Neamt, unde era ingrijit si unde locuia de mai multa vreme. Sotia si fiica lui nu au tinut legatura cu el, in ciuda eforturilor cantaretului de a se apropia de cele doua. Cei care au avut grija de cantaret spun ca a fost plin de viata pana in ultima zi si ca povestea tuturor de Bucovina dar si de vremurile cand era in mare voga si toata lumea ii fredona melodiile.Cu o zi inainte de a muri, Ilie Micolov si-a sarbatorit onomastica alaturi de prieteni. Acesta a fost sunat si felicitat de sute de persoane. A avut curaj si a mancat si tort, desi suferea de diabet. Medicul care s-a ocupat de artist, spune ca, cel mai probabil, un cancer l-a rapus pe acesta. Lui Micolov nu i s-a comunicat ca ar suferi de neoplasm dar banuia acest lucru. Verisoara lui povesteste ca a fost bine ingrijit si ca cei apropiati au avut grija de artist pana in ultima clipa, in ciuda rupturii de familie. Micolov a povestit medicului care s-a ocupat de el, printre altele, si cum a compus celebra piesa Dragoste la prima vedere. A compus cantecul intr-o singura noapte dupa ce a intalnit pe strada o tanara care i-a last o impresie adanca. A fost prima si ultima oara cand a vazut-o pe aceasta, insa melodia a ramas peste timp si a fost fredonata de generatii intregi. Micolov era un om extraordinar, marturisesc prietenii sai, care ii deplang decesul la doar 68 de ani. Putina lume stie insa ca acesta a fost economist la Directia de Sanatate Publica Suceava ani intregi si ca a evaluat in teren toate cabinetele de la tara, propunand investitii care mai apoi au fost aprobate. Artistul va fi inmormantat in cimitirul Pacea. Slujba de inmormantare va avea loc marti, incepand cu ora 10.00. Cunoscutul interpret s-a nascut la Suceava pe data de 2 iulie 1950. Dumnezeu sa il ierte!