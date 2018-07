Imagini dramatice pe DE 85, la Danila, dupa ce un autocar plin cu copii s-a rasturnat. Sunt 17 raniti VIDEO

Accident rutier cu victime multiple, la Danila, pe DE 85, duminica seara. Un autocar cu 43 de copii si 7 adulti a derapat de pe sosea si s-a rasturnat in sant. 16 copii si un adult au ajuns raniti la Spitalul Judetean Suceava. Scene dramatice s-au derulat pe DE85, fiind mobilizate forte impresionante de la ISU Suceava, Serviciul de Ambulanta si Politie. Copiii, cu varste intre 11 si 14 ani, inveliti in paturi pentru a se incalzi, erau socati de cele intamplate, mai ales ca au iesit pe geamuri iar unii dintre ei acuzau dureri. In autocar se aflau turisti din Belarus, care mergeau in tabara, pe litoralul bulgaresc. Soferul sustine ca vehiculul a derapat din cauza unei denivelari sau a unei pietre mari de pe carosabil. Toti copiii au fost evaluati de medici pe rand, o parte dintre ei, cei raniti, fiind dusi in ambulante, unde au primit primele ingrijiri medicale. Initial, dupa anuntarea accidentului prin numarul de urgenta 112, la ISU Suceava s-a actionat planul rosu de interventie. Ulterior, acesta a fost inlocuit cu planul verde si asta pentru ca ranitii nu erau in stare grava. 16 copii si un adult au fost in final transportati la Spitalul Judetean Suceava. Erau copii care plangeau si voiau sa dicute cu parintii lor dupa cele intamplate, altii erau in stare de soc. Cei de la SMURD si de la Ambulanta au incercatpe cat au putut sa ii calmeze si sa le explice ca situatia nu era grava. Au putut face asta gratie unui translator. Tot pompierii i-au ajutat pe turisti sa scoata bagajele din autocarul rastunat (vezi declaratii video purtator cuvant ISU Suceava, Alin Galeata). La fata locului a ajuns si primarul comunei Darmanesti, Dan Chidovet. Acesta a pus la dispozitie doua microbuze scolare cu care copiii si profesorii ramasi in drum au fost transportati la o cabana din localitate, unde sa stea peste noapte. De asemenea, primarul a trimis si doi subordonati care sa pazeasca autocarul pentru ca sa nu existe incidente si sa se fure lucruri din interior. Dan Chidovet a explicat ca este vorba despre niste copii traumatizati si obositi in urma incidentului rutier si ca acestia trebuie sa fie ajutati si cazati peste noapte (vezi declaratii video). Traficul in zona a fost blocat zeci de minute in sir pentru ca toti ranitii sa fie evaluati si sa se faca cercetari. Politistii urmeaza sa stabileasca circumstantele exacte in care s-a petrecut accidentul si de ce soferul a pierdut controlul volanului.