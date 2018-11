Imagini emotionante, unice, la Cornu Luncii. Dupa 100 de ani, s-a reconstituit intrarea trupelor romane in Bucovina VIDEO

Pentru o zi, sufletul Bucovinei a fost cu siguranta Cornu Luncii. Organizatorii au reconstituit momentul intrarii triumfale a armatei romane prin Vama Cornu Luncii cu ajutorul unor plutoane de militari, care au intrat simbolic in localitate, pe ritmul muzicii de fanfara.

Sarbatoare mare, la Cornu Luncii, acolo unde marti, 6 noiembrie, au avut loc ample manifestari dedicate Centenarului Marii Uniri. Sute de persoane, printre care oficialitati, militari dar si politicieni, au venit aici la comemorarea celor 100 de ani de la intrarea triumfala a trupelor romane in Bucovina chiar prin aceasta localitate. In locul prin care trecea granita intre Romania si Imperiul Austro Ungar in urma cu 100 de ani, pe 6 noiembrie 2018, au marsaluit iarasi trupe romanesti, fiind reconstituita intrarea armatei romane in Bucovina prin Vama Cornu Luncii. Mai mult, in cladirea care gazduia pichetul graniceresc al armatei romane s-a deschis Muzeul Unirii. Cladirea a fost reabilitata, atat pe interior dar si pe exterior, pentru a putea fi transformata in muzeu. Primarul localitatii, Gheorghe Fron, este cel care a avut aceasta initiativa si spune ca muzeul va fi in permanenta deschis pentru vizitatori, oferind veritabile file de istorie romaneasca. Edilul a adunat fotografii si documente de acum 100 de ani, acestea fiind expuse in Muzeul Unirii. Tot marti, la Cornu Luncii, a fost dezvelit, in prezenta prefectului de Suceava, Mirela Adomnicai, Panteonul Eroilor, inchinat celor 346 de eroi ai comunei din cele doua razboaie mondiale, de la Revolutie si din teatrele de operatiuni. Autoritatile locale, cu sprijinul unor voluntari, au ridicat un monument in memoria sublocotenentului post mortem Constantin Puiu Mihalovici, ucis la Revolutia din decembrie 1989. Acesta a fost dezhumat si depus in cavoul momumentului, in prezenta parintilor si a unor rude.

Sute de oameni, cei mai multi dintre ei imbracati in costume populare si cu steaguri tricolore in maini, s-au strans marti, la Cornu Luncii, pentru a sarbatori unirea Bucovinei cu Romania. Si cum generatiile viitoare au dreptul la sa isi cunoasca trecutul, copii si tineri au celebrat impreuna cu parintii si bunicii un moment de mare importanta pentru Bucovina, mandri ca localitatea lor are atatea rezonante istorice. Maestru de ceremonii a fost primarul localitatii, Gheorghe Fron, cel care are un profund respect pentru strabuni si pentru istoria adevarata a romanilor. Pentru o zi, sufletul Bucovinei a fost cu siguranta Cornu Luncii. Organizatorii au reconstituit momentul intrarii triumfale a armatei romane prin Vama Cornu Luncii cu ajutorul unor plutoane de militari, care au intrat simbolic in localitate, pe ritmul muzicii de fanfara. Aici urmeaza sa fie ridicata Poarta Vesnicei Uniri. Prezent la ceremoniile militare a fost insusi voievodul Stefan cel Mare, intruchipat de un localnic. Au fost momente emotionante pentru toti cei care se simt romani si bucovineni. IPS Pimen, arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, a oficiat, alaturi de un sobor de preoti o ceremonie religioasa in memoria eroilor neamului iar apoi a sfintit atat Muzeul Unirii cat si Panteonul Eroilor. Mai trebuie spus ca Narcisa Ciotina, sefa promotiei 2018 a Academiei Fortelor Aeriene Romane, a primit din partea primarului Gheorghe Fron titlul de cetatean de onoare al comunei Cornu Lunci, in aplauzele celor prezenti la ceremoniile de marti.