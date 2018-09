Imagini emotionate dupa un accident, la Fratauti. Fetita ranita, luata in brate si calmata de cadrele SMURD VIDEO

Imagini emotionante dupa un accident rutier produs luni dupa amiaza in localitatea Fratauti. Doua masini si o caruta plina cu cartofi s-au ciocnit violent in trafic. In urma impactului o fetita si carutasul au fost raniti si au avut nevoie de ingrijiri medicale. Un martor a filmat cum fetita in stare de soc este luata in brate de cadre SMURD, care incearca sa o calmeze dar si sa o evalueze. Gestul celor de la SMURD a emotionat internautii care posteaza mesaje de felicitare pentru acestia pe retelele de socializare. Gesturile mici pot conta atat de mult in astfel de situatii, mai ales in cazul unui copil speriat, gesturi pline de solidaritate umana si de bunatate! Semn ca unii nu isi fac doar treaba ca roboteii, ci raman oameni, chiar dupa ce au vazut atatea nenorociri si atata durere! Nu ne ramane decat sa le multumim pompierilor care au intervenit la fata locului si sa ii dam drept exemplu. Politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele exacte in care s-a petrecut acest accident. Traficul a fost blocat in zona mai bine de o ora, mai ales ca pe carosabil s-au imprastiat cartofi din cauta spulberata.