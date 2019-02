Imagini socante! Ciobanesc mutilat de doi caini amstaff, in plina strada iar stapanul acestora este acuzat ca a asmutit cainii VIDEO

Ciobanescul a ramas fara ochi in urma atacului iar zona capului ii este distrusa. Incidentul a fost filmat de doi tineri sau copii, care se aud pe filmare amuzandu-se.

Imagini socante, postate pe grupul La Brosteni, imagini care au facut inconjurul tarii. Un caine ciobanesc este atacat in plina strada, in orasul Brosteni, si pur si simplu sfasiat de doi caini din rasa amstaff, caini periculosi, cu stapan, dar care au ajuns dezlegati in strada. Ciobanescul a ramas fara ochi in urma atacului iar zona capului ii este distrusa. Incidentul a fost filmat de doi tineri sau copii, care se aud pe filmare amuzandu-se. Cainele grav ranit a ajuns in grija celor de la Asociatia Casa lui Patrocle din Suceava. Reprezentantii asociatiei sustin ca stapanul celor doi caini din rasa amstaff si-ar fi asmutit animalele sa il sfasie pe ciobanescul fara stapan. Atentie, imaginile sunt cu un puternic impact emotional! Alte persoane, tot pe reteaua de socializare spun insa ca stapanul celor doi caini nu ar fi fost cu ei, ci tatal acestuia. Cert este ca se cere o reactie din partea Inspectoratul Judetean de Politie Suceava in acest caz, foarte grav in opinia noastra, si care a starnit sute de comentarii pe retelele de socializare, oamenii cerand sa se ia masuri drastice impotriva proprietarului celor doi caini amstaff. Conform legii, cainii din rasele periculoase trebuie tinuti in lesa, eventual cu botnita si supravegheati de stapan. Faptul ca cele doua animale erau in strada, libere, nu are nici o scuza. La un moment dat, pe filmare se vede un barbat care intervine si ii calmeaza pe cei doi caini agresivi, cel mai probabil tatal proprietarului, asa cum spun internauitii.

Redam in continuare texul aparut pe pagina respectiva si postat de cei de la Asociatia Kola Kariola:

"Acest individ, Severin Ciprian din localitatea Brosteni, jud. Suceava, si-a pus cainii din rasa amstaff sa il sfasie pe acest amarat. Chiar daca acest video este horror si greu de vizionat, va rog sa-l distribuiti masiv si toti cei care au sau nu au puterea sa il vzioneze, sa trimita o sesizare/plangere penala catre politia Brosteni si in acelasi timp catre I.P.J. Suceava la adresa de email:cabinet@sv.politiaromana.ro

Email catre Politia Brosteni nu am gasit, dar puteti sa sunati la tel: 0230 549796

Atasati va rog la sesizare si pozele pe care o sa le punem in comentarii cu profilul acestui infractor, pozele cu cainii pe care ii detine, aceeasi care sfasie bietul catel.

Plangerea se face in baza Legii 205/2004 reoublicata, articolul 6:

Art. 6

(1)In sensul prezentei legi, prin rau tratament se intelege comportamentul brutal, abuzul in utilizarea animalelor, supunerea animalelor la eforturi inutile, precum si neasigurarea conditiilor prevazute la art. 5 alin. (1).

(2)In sensul prezentei legi, prin cruzime fata de animale se intelege:

c)organizarea de lupte intre animale sau cu animale;

d)folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea;

Va rog sa actionati, nu doar sa comentati, blestemati, injurati. Nu ajuta cu nimic! Actionati ca astfel de indivizi sa fie pedepsiti!

Individul are 23 de ani, pe una din catelele amstaff o cheama Maya, are probabil serii de pui la activ dupa cum arata. Cainii nu au nicio vina pentru ceea ce s-a intamplat! Au fost pusi sa atace cainele, au respectat o comanda!

Daca nu intervenea cineva din familia individului, cainele era acum mort.

In prezent starea cainelui nu este deloc una buna, infectiile sunt cumplite, ii curge puroi din cap, ochi si urechi. Este bine ca exista colaborari intre asociatii si intre salvatori. Incercam mutarea si internarea cainelui la Bucuresti.

Casa lui Patrocle, care-l are in acest moment in grija, accepta sa-l trimita doar pentru binele cainelui, Kupan Luiza de la Iasi il transporta spre Bucuresti.

Impreuna suntem siguri ca vom lua cele mai bune decizii".