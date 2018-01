Impact frontal dupa ce un tanar a intrat cu masina pe contrasens, la Milisauti VIDEO

In urma accidentului trei persoane au fost ranite.

Impact frontal dupa ce un tanar a intrat cu masina pe contrasens. Miercuri, in jurul orei 17:20, un tanar de 23 de ani, din comuna Iaslovat, conducea autoturismul marca VW Passat din directia localitatii Badeuti catre orasul Milisauti. La un moment dat, ajungand in dreptul indicatorului de intrare in orasul Milisauti, tanarul nu a pastrat o distanta suficienta fata de autoturismul care circula in fata sa pe acelasi sens de mers, a virat brusc stanga pentru a evita impactul, a patruns pe sensul opus de mers unde a acrosat frontal autoturismul marca BMW care circula regulamentar din sensul opus, condus de un tanar de 22 de ani, din comuna Iaslovat. In urma evenimentului rutier a rezultat vatamarea corporala a soferului de 22 de ani, a unei adolescente de 15 ani si a unei tinere de 25 de ani, pasagere in VW Passat. Ambii conducatori auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur in aerul expirat in ambele cazuri si li s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de vatamare corporala din culpa.