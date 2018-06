Impact violent intre un tir si o autocamioneta, la Milisauti. Trei persoane au ramas incarcerate VEZI IMAGINI

Unul din raniti a decedat. Ar fi vorba despre soferul autocamionetei, un barbat de aproximativ 50 de ani.

Grav accident rutier, pe ploaie torentiala, la Milisauti, in aceasta seara, pe DN2H. O autocamioneta si un tir s-au ciocnit in trafic. In urma impactului violent, patru persoane au fost ranite, trei dintre ele ramanand incarcerate. Pompierii si politistii au ajuns la fata locului dupa ce un alt participant la trafic a sunat la 112. Cele trei persoane ramase intre fiarele autocamionetei cu volan pe dreapta au fost scoase de cadrele de la Descarcerare si transportate la Spitalul Judetean Suceava. Ele sunt in stare foarte grava, cu multiple traumatisme. O a patra persoana a fost preluata de cadre de la Serviciul Judetean de Ambulanta, insa a decedat la scurt timp.Traficul in zona a fost blocat zeci de minute pe ambele sensuri. Bucati de caroserie erau imprastiate peste tot la locul accidentului, ambele vehicule fiind avariate, insa camioneta a fost facuta zob. Din primele informatii, se pare ca soferul autocamionetei, care circula dinspre Suceava in directia Radauti, a patruns pe contrasens si a fost lovit in plin de tir. Acesta a vrut sa efectueze un viraj la stanga pentru a intra pe o strada laterala, insa nu s-a asigurat corespunzator. Soferul autocamionetei, un barbat de aproximativ 50 de ani a decedat. El se afla in vehicul impreuna cu fiul sau de 15 ani, cu un adolescent de 14 ani dar si cu un tanar de 19 ani. In starea ce mai grava se afla tanarul de 19 ani, care este in coma. Toti cei din autocamioneta sunt rude intre ei si provin din Voievodeasa, comuna Sucevita.