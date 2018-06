Impreuna pentru un spatiu de joaca curat, campanie desfasurata de Politia Locala Suceava

Politia Locala deruleaza in aceasta perioada o campanie de informare a cetatenilor municipiului Suceava, cu privire la spatiile de joaca pentru copii si la modul cum acestea trebuie exploatate si folosite, amintind necesitatea respectarii normelor de curatenie si interdictia de a consuma alcool sau de a fuma in interiorul acestora. In aceasta campanie ce se desfasoara sub sloganul "Impreuna pentru un spatiu de joaca curat" sucevenii vor primi pliante prin care vor fi informati si atentionati ca in spatiile de joaca pentru copii fumatul, consumul de alcool, aruncarea de hartii, ambalaje, coji de seminte, degradarea amenajarilor si echipamentelor, intrarea cu caini, scuturarea covoarelor, uscarea rufelor pe imprejmuirea spatiilor, folosirea bunurilor, amenajarilor sau instalatiilor de joaca pentru copii de catre persoane majore sau care nu respecta limita de varsta, le poate aduce sanctiuni pecuniare prevazute in HCL 155/2013.Campania a demarat la 1 iunie in Parcul Central, urmat de Parcul de la Universitate, Parcul Copilului din Burdujeni si spatiile de joaca din Obcine si de la Biserica Sf.Andrei, si va continua in zilele ce urmeaza in toate parcurile si spatiile de joaca din municipiu dar si in alte zone publice aglomerate.In prima parte a lunii iunie informarea sucevenilor cu privire la aspectele semnalate, iar in a doua parte a lunii se trece la verificarea spatiilor de joaca, prin patrule mixte de ordine publica si protectia mediului, cu sanctionarea celor care nu respecta prevederile HCL 155/2013 cu privire la respectarea normelor in spatiile de joaca pentru copii."Aceasta campanie nu este una intamplatoare, ea venind pe fondul sesizarilor primite la dispecerat, prin petitiile depuse atat la Primaria Municipiului Suceava cat si la sediul Politiei Locale din strada Petru Rares, dar si prin constatarile patrulelor de ordine publica.Dupa aceasta campanie Politia Locala isi propune noi informari ale cetatenilor Municipiului cuprinzand fapte de natura contraventionala si infractionala, aratand disponibilate si sprijin fata de suceveni", a precizat Ovidiu Doroftei, seful Politiei Locale Suceava.