In doar 12 ore, politistii suceveni au prins patru soferi beti la volan. Un echipaj rutier din cadrul Politiei orasului Gura Humorului, marti dimineata a oprit pentru control pe B-dul Bucovina din localitate, autoutilitara condusa de un barbat de 46 de ani, din municipiul Suceava. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,72 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Barbatul s-a ales cu dosar penal. Un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Vatra Dornei, marti dupa-amiaza, a oprit pentru control pe strada Podu Verde, din localitate, autoturismul cu numar de inmatriculare provizoriu condus de un barbat de 54 de ani, din municipiul Suceava. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,77 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, a refuzat recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In urma verificarilor, politistii au constatat faptul ca autoturismul nu este inmatriculat, autorizatia provizorie de circulatie fiind expirata. Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neinmatriculat", "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante" și "refuzul sau sustragerea conducatorului unui vehicul de a se supune prelevarii de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei", ce va fi solutionat procedural. O patrula din cadrul Politiei municipiului Campulung Moldovenesc, a oprit pentru control pe strada Calea Bucovinei din localitate, autoturismul condus de un localnic de 66 de ani. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,52 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, a refuzat recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Acesta s-a ales cu dosar penal. O patrula din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti, marti seara, a oprit pentru control pe raza comunei Fratautii Noi, autoturismul condus de un localnic de 44 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, politistii i-au solicitat conducatorului auto sa se supuna testului cu aparatul etilotest, insa acesta a refuzat, dupa care, la spital, a refuzat si recoltarea de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Barbatul s-a ales cu dosar penal.