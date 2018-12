In prag de sarbatori, politistii locali suceveni doneaza sange VIDEO

Politistii locali suceveni doneaza sange, in preajma sfintelor sarbatori. Peste 25 de cadre de la Politia Locala s-au strans joi dimineata la Centrul de Transfuzii Suceava pentru a-i ajuta pe bolnavii care au nevoie de sange iar actiunea acestora va continua si in zilele urmatoare. Conform directorului Politiei Locale Suceava, Ovidiu Doroftei, aceasta initiativa are un scop umanitar avand in vedere ca in prezent toate unitatile spitalicesti din judet, inclusiv Spitalul Judetean, trec printr-o criza de sange. Acesta a explicat ca bonurile valorice obtinute in urma donarii vor fi folosite pentru achizitionarea de produse care vor fi donate catre unul din centrele de asistenta a persoanelor aflate in dificultate, respectiv Caminul pentru Persoane Varstnice Solca. Politistii locali care, din diverse motive, nu au donat sange si-au exprimat disponibilitatea de sustinere fata de cauza umanitara prin donarea unor sume de bani in vederea achizitionarii de produse care vor ajunge la nevoiasi.Trebuie de spus ca unii din politistii locali sunt donatori fideli ai Centrului de Tranfuzii (vezi declaratii video).