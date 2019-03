Inaugurarea metrului de autostrada de la Bosanci sau ROMANIA TREZESTE-TE! Protestul care a unit romanii dupa 30 de ani nu trebuie confiscat POLITIC VIDEO

Am simtit ca protestul acesta a fost mult mai mult decat unul punctual, pentru autostrada Moldovei, a fost unul impotriva unei clase politice care isi bate joc de romani de zeci de ani, a fost unul in care oamenii au cerut sa traiasca decent si printre altele sa aiba parte de drumuri care sa nu ii duca spre moarte, asa cum se intampla acum, a fost unul in care si-au strigat disperarea si totodata speranta.

'Romania trezeste-te' si 'suntem uniti' sunt mesajele cu care am plecat in minte de la inaugurarea primului metru de autostrada din Moldova, de la Bosanci. A fost, asa cum a punctat si omul de afaceri Stefan Mandachi, cel care a construit in mod simbolic metrul de autostrada, un eveniment unic in ultimii 30 de ani. Daca inainte de Revolutie ne unea ura fata de sistemul comunist si fata de Ceausescu, se pare ca acum romanii au gasit un punct comun si cer intr-un glas, in aproape toata tara, autostrazi. Si totusi am simtit ca protestul acesta a fost mult mai mult decat unul punctual, pentru autostrada Moldovei, a fost unul impotriva unei clase politice care isi bate joc de romani de zeci de ani, a fost unul in care oamenii au cerut sa traiasca decent si printre altele sa aiba parte de drumuri care sa nu ii duca spre moarte, asa cum se intampla acum, a fost unul in care si-au strigat disperarea si totodata speranta. O multime intreaga, circa 3.000 de oameni, a cantat la unison 'Desteaptata-te romane', inainte de ora 15.00. Unii dintre ei tineau cu emotie mainile la piept iar altii aveau lacrimi in ochi. Gesturi si lacrimi care spun multe!!! Oamenii acestia nu au fost scosi in strada de nu stiu ce partid politic, de nu stiu ce organizatie si nici nu au venit momiti cu bere si mici sau cu galeti din plastic, oameni care erau satui de politic si de promisiuni, oameni care isi doresc o tara normala pentru ei dar mai ales pentru copii lor. Si unii dintre ei au venit cu cu copiii la protest. M-a impresionat apoi discursul lui Stefan Mandachi, cel care ne indeamna sa fim mandri ca suntem moldoveni, bucovineni si romani, si care ne-a spus ca trebuie sa luptam pentru ce ne dorim, pentru Romania in fond. Stiu, in ultimele zile au circulat zvonuri cum ca omul vrea sa candideze la locale, ca isi face imagine, ca nu stiu ce partid de opozitie il curteaza, s-a comentat de unul din clipuri, despre cine aparea acolo si despre evaziune fiscala, etc, etc, etc. Stefan Mandachi a explicat in fata a 3.000 de oameni care l-au aplaudat ca nu a facut si ca nici nu va face politica, ca nu il intereseaza politica, si inclin sa cred la acest moment ca a fost sincer. Si mai cred ca sunt zvonuri lansate de cei care se tem de societatea civila, de puterea ei, de faptul ca romanii se pot mobiliza, ca nu mai sunt adanciti in somnul cel de moarte. Vreau sa cred ca Mandachi a fost sincer si ca el si dermersul sau nu poate fi confiscat politic de nici un partid! Nu o sa comentez mai mult si o sa va las sa vedeti imaginile si sa asculati discursul lui Mandachi, unul foarte bun, cred eu, si fara demagogie sau limbaj de lemn. La provocarea sa lansata oamenilor de afaceri de a opri activitatea timp de 15 minute a raspuns Viorel Catarama, care a venit la Bosanci si care s-a si prins cu sucevenii in hora. Langa metrul de autostrada au fost expuse masini avariate in accidente grave si sicrie, o cauza a accidentelor fiind si lipsa unor drumuri bune. Alaturi de Mandachi a fost primarul de Bosanci, Neculai Miron (ALDE), care a criticat PSD-ul. La ora 15.00, dupa ce multimea a intonat la unison imnul national, timp de 15 minute, soferii adunati la fata locului au dat drumul la sirene si la claxoane iar cei aflati in trafic, pe DE 85, au mers incet, cu luminile de avarii aprinse. Multimea a strigat intr-un glas, sa se auda tare, pana la Bucuresti: 'Moldova vrea autostrada' iar un avion a survolat zona purtand un mes cu acelasi mesaj. Cu siguranta politicienii, din toate partidele, ar trebui sa fie atenti la fenomenul Romania Vrea Autostrazi si sa invete ceva din el. Nu sa se declare solidari cu scopul de a castiga simpatia si votul electoratului, ci poate isi dau seama ca acest electorat nu poate fi manipulat, prostit, mintit in mod sistematic iar daca vrei voturi mai trebuie sa si faci, nu doar sa vorbesti, nu doar sa spui zambind tamp si cu accent moldovenesc: SI EU! Nu este de ajuns!