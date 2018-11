Inca 42 de bilete de tratament, disponibile pentru pensionarii suceveni

Conducerea Casei Judetene de Pensii Suceava informeaza pensionarii ca pentru seria 18 a biletelor de tratament, au fost alocate institutiei, un numar total de 307 bilete de tratament.Din aceste 307 bilete de tratament au fost ocupate deja 265, iar 42 bilete de tratament au ramas disponibile,astfel incat persoanele interesate, care au calitatea de pensionari, se pot adresa Casei Judetene de Pensii Suceava, in vederea repartizarii unui bilet de tratament, in limita numarului de locuri disponibile. Conform directorului executiv al CJP Suceava, Constantin Boliacu, cele 42 de bilete de tratament vizeaza statiunile Amara, Caciulata, Geoagiu Bai, Lacul Sarat, Moneasa si Sangeorz Bai, iar plecarea in statiune se face in intervalul 14-17.11.2018. 'Asadar, persoanele care au calitatea de pensionari se pot adresa Casei Judetene de Pensii Suceava, in vederea eliberarii unui bilet de tratament, din cele 42 disponibile. In cazul in care nu vor exista solicitari pentru aceste bilete de tratament, ele vor fi returnate Casei Nationale de Pensii Publice', a mentionat Constantin Boliacu.