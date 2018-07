Inca o casa a fost sparta de hoti la Scheia FOTO

Inca o casa a fost sparta de hoti, la Scheia. Politistii au reusit sa-i identifice pe hoti, fiind vorba despre trei tineri de etnie roma, toti din localitate. Cei trei indivizi s-au deplasat, joi, in jurul orei 11.00, la locuinta unei femei de 44 de ani, din localitate si au escaladat gardul. Ajunsi in curte, acestia au fortat mai intai usa metalica de acces in casa, insa nu au reusit sa o deschida, fapt pentru care s-au deplasat in partea laterala a casei si au fortat grilajele metalice ale unei ferestre pana au cedat. In timp ce autorii au patruns in casa, au fost surprinsi de o vecina. Femeia a sunat imediat la 112. La fata locului au ajuns politistii care au stabilit ca din casa au fost furate doua drujbe si un filtru de cafea. In urma investigatiilor efectuate, a rezultat faptul ca autorii furtului sunt Emanuel Robert Cutitariu(17 ani), Ilie-Costica Ripa(18 ani) si Iulian-Cornel Bozomala(17 ani), toti din comuna Scheia, cunoscuti cu antecedente penale. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de furt calificat si distrugere. Localnicii din Scheia sunt disperati pentru ca romii continua sa faca legea in comuna si se tem pentru siguranta lor. Acestia au organizat proteste la primarie, nemultumiti de faptul ca autoritatile nu-i pot opri pe acesti hoti. Pana acum situatia nu s-a rezolvat. Oamenii se gandesc ca in cursul lunii august sa organizeze in localitate un protest, de data aceasta unul de amploare.