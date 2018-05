Inca o tentativa esuata de inselaciune prin metoda accidentul

Inca o tentativa esuata de insalaciune prin metoda accidentul. In cursul zilei de sambata, au avut loc nu mai putin de sapte tentative de inselaciune prin aceasta metoda, sase in municipiul Suceava si una in Marginea.

Duminica seara, Politia municipiului Suceava a fost sesizata de o femeie de 64 ani, din municipiul Suceava,cu privire la faptul sambata, in jurul orei 10.40, in timp ce se afla la domiciliul sau, a fost apelata pe telefonul fix de catre persoane necunoscute, care au incercat sa o insele prin metoda accidentul.Cu ocazia verificarilor a rezultat faptul ca sambata, in jurul orei 10.40, femeia se afla la domiciliul sau, ocazie cu care a fost apelata pe telefonul fix de catre o persoana necunoscuta care s-a recomandat a fi fiul sau. Aceasta persoana a precizat faptul ca a fost implicata intr-un accident rutier, din care a rezultat vatamarea grava a unei femei, care ulterior a fost transportata la spital. In aceste imprejurari persoana vatamata a aflat faptul ca fiul sau risca sa fie arestat si poate scapa doar daca ii va oferi o suma de bani, respectiv 15.000 euro. Aceasta a precizat faptul ca nu detine decat suma de 8000 euro, urmand ca suma de bani sa fie ridicata de catre stagiarul avocatului cu care a discutat.Cel care a sunat si-a dat seama ca femeia a sesizat politia si a inchis telefonul.

Sambata, ora 10.30, Politia Municipiului Suceava a fost sesizata prin SNUAU 112 despre faptul ca in jurul orei 10.00, o femeie de 62 de ani, din municipiul Suceava, a fost apelata pe telefonul fix de catre persoane necunoscute, care au incercat sa o insele prin metoda accidentul. In urma cercetarilor efectuate s-a constatat ca, persoana vatamata a fost apelata pe telefonul fix de catre un barbat care s-a recomandat a fi avocatul fiicei sale si care i-a spus faptul ca aceasta a fost implicata intr-un accident rutier pe raza municipiului Iasi, pretinzand suma de 20.000 lei pentru a o apara. Persoana vatamata a precizat faptul ca are doar suma de 17.000 lei, dupa care a continuat convorbirea telefonica cu un anume avocat. Avocatul a precizat faptul ca este suficienta suma de 17.000 lei, urmand ca acesta impreuna cu persoana vatamata sa incheie un contract. Ulterior, datorita limbajului pe care il avea presupusa fiica, persoana vatamata si-a dat seama despre faptul ca urmeaza sa fie inselata de catre persoanele respective, fapt pentru care a incheiat convorbirea telefonica. Tot sambata, ora 10.30, Politia Municipiului Suceava a fost sesizata prin SNUAU 112 de catre un barbat de 63 de ani, din municipiul Suceava, despre faptul ca in jurul orei 10.00, a fost apelat pe telefonul fix de catre persoane necunoscute, care au incercat sa il insele prin metoda accidentul. Acesta a fost apelat pe telefonul fix de catre un barbat care s-a recomandat a fi avocat si care i-a spus ca, fiica sa a fost implicata intr-un accident rutier, pretinzand suma de 20.000 lei pentru a o apara. Persoana vatamata a continuat convorbirea telefonica cu asa-zisul avocat, solicitand sa o de-a la telefon pe fiica sa. La scurt timp o voce de femeie care plangea i-a spus sa ii trimita bani, deoarece a provocat un accident rutier, fara sa spuna unde anume. In timpul conversatiei, acea femeie a fost intrebata cum se numeste si intrucat a prezentat un alt nume, persoana vatamata si-a dat seama despre faptul ca urmeaza sa fie inselat de catre persoanele respective, fapt pentru care a incheiat convorbirea telefonica. Sambata, ora 12.30, Politia Municipiului Suceava a fost sesizata prin SNUAU 112 de catre o femeie de 70 de ani, din municipiul Suceava, despre faptul ca in jurul orei 12.30, in timp ce se afla la domiciliul sau impreuna cu familia, a fost apelata pe telefonul fix de catre persoane necunoscute, care au incercat sa o insele prin metoda accidentul. Aceasta se afla la domiciliul sau impreuna cu familia sa, ocazie cu care a fost apelata pe telefonul fix de catre o persoana necunoscuta care s-a recomandat a fi fiica sa si a fost implicata intr-un accident rutier, din care a rezultat vatamarea grava a unei femei, care ulterior a fost transportata la spital.

Imediat dupa, persoana vatamata a intrebat-o pe acea persoana daca nu cumva are si un avocat. Ulterior, la telefon a venit o persoana de sex masculin, care s-a intitulat a fi avocatul fiicei sale. Atat avocatul cat si presupusa fiica nu au spus cum se numesc, moment in care persoana vatamata si-a dat seama ca urmeaza sa fie inselata, dupa care a inchis telefonul. Sambata, in jurul orei 11.00, Politia Municipiului Suceava a fost sesizata prin SNUAU 112 de catre o femeie de 66 de ani, din municipiul Suceava, despre faptul ca in jurul orei 10.30, in timp ce se afla la domiciliul sau, a fost apelata pe telefonul fix de catre persoane necunoscute, care au incercat sa o insele prin metoda accidentul. In urma cercetarilor efectuate s-a constatat ca sambata, in jurul orei 10.30, femeia se afla la domiciliul sau, ocazie cu care a fost apelata pe telefonul fix de catre o persoana necunoscuta care s-a recomandat a fi fiica sa. Aceasta persoana a precizat faptul ca a fost implicata intr-un accident rutier, din care a rezultat vatamarea grava a unei femei, care ulterior a fost transportata la spital.In aceste imprejurari persoana vatamata a aflat faptul ca fiica sa risca sa fie arestata si poate scapa doar daca persoana vatamata ii va oferi o suma de bani. Partea vatamata a precizat faptul ca in casa dispune doar de suma de 1.200 lei, banii de pensie, insa mai are depusa la banca si suma de aproximativ 7.500 lei. Intrucat este sambata, iar la banca nu este deschis, acea persoana a intrebat-o pe femeia de 66 de ani daca nu dispune si de alte bunuri sau valori, cum ar fi aur.La scurt timp persoana vatamata a observat ceva in neregula la vocea persoanei respective, dupa care a inchis telefonul. Sambata, in jurul orei 15.30, Politia Municipiului Suceava a fost sesizata direct de catre un barbat de 51 de ani, din municipiul Suceava, despre faptul ca in noaptea de 18 spre 19 mai, in jurul orei 00.15, in timp ce se afla la domiciliul sau impreuna cu familia, a fost apelat pe telefonul fix de catre persoane necunoscute, care au incercat sa il insele prin metoda accidentul. Barbatul se afla la domiciliu impreuna cu familia, ocazie cu care a fost apelat pe telefonul fix de o persoana necunoscuta care s-a recomandat a fi sora lui, precizandu-i ca a fost implicata intr-un accident rutier cu victime, din care a rezultat vatamarea unei femei, care ulterior a fost transportata la spital. In timpul convorbirii, femeia i-a solicitat suma de 5.000 Euro, spunandu-i ca banii ii sunt necesari sa achite operatia persoanei accidentate, pentru a nu face plangere. La telefon a venit si o persoana de sex masculin, care s-a recomandat avocat. Persoana vatamata in timpul convorbirii a intrebat pe presupusa sora data de nastere a lui, aceasta nu a spus nimic, dupa care a inchis telefonul, moment in care si-a dat seama ca urma sa fie inselata de acele persoanele. Sambata, ora 18.40, Sectia 3 Politie Rurala Marginea a fost sesizata prin SNUAU 112 de catre o femeie de 68 de ani, despre faptul ca o persoana necunoscuta a incercat sa o insele folosind metoda "accidentul". In urma cercetarilor s-a stabilit ca femeia locuieste impreuna cu sotul acesteia, iar fiul acestora este stabilit in Belgia de 5 ani. La 19.05.2018, in jurul orei 18.00, femeia a fost contactata telefonic de catre o persoana de sex masculin care s-a recomandat drept fiul acesteia. In cadrul discutiei telefonice purtate, interlocutorul a sustinut ca a avut un accident rutier, o informa ca se afla la politie si ca are nevoie urgent de suma de 5.000 de euro. La discutia telefonica a asistat sotul persoanei vatamate care si-a dat seama dupa timbrul vocal al apelantului ca nu e vorba de fiul celor doi. Ulterior, sotul susnumitei a luat telefonul si i-a solicitat apelantului mai multe detalii despre familie, insa apelantul a inchis apelul. Dupa momentul apelului, persoana vatamata a apelat SNUAU 112, informand Politia cu privire la cele intamplate."Politistii atrag inca o data atentia cu privire la masurile preventive pe care cetatenii trebuie sa le ia in cazul in care sunt abordati prin aceasta metoda si sa nu dea curs unor astfel de solicitari.In primul rand trebuie stiu faptul ca, in cazul unui accident, nu exista notiunea de plata a unor despagubiri, decat in urma unei hotarari judecatoresti in acest sens sau daca este facuta prin intermediul unor societati de asigurari. Orice accident/eveniment de circulatie are doua variante de solutionare. Prima este autosesizarea politistilor cu privire la un eveniment rutier sau depunerea unei plangeri la unitatea de politie care se va ocupa mai departe de cazul respectiv, in conditiile legii. In cazul in care exista doar pagube materiale, poate opera intelegerea amiabila a partilor, ceea ce presupune repararea daunelor folosind polita de asigurare auto obligatorie", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.