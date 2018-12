Inca un accident pe trecerea de pietoni. O femeie a ajuns in stare grava la spital

Inca un accident pe trecerea de pietoni. O femeie de 62 de ani, din municipiul Falticeni, a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost acrosata de un autoturism. Accidentul a avut loc duminica, in jurul orei 13.00, pe strada 2 Graniceri, din municipiul Falticeni. Un barbat de 40 de ani, din municipiul Bucuresti, a surprins si accidentat grav femeia, angajata in traversarea regulamentara a strazii pe trecerea pentru pietoni semnalizata si marcata corespunzator.

Victima a fost transportata cu ambulanta la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.

Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Soferul vinovat de producerea accidentului s-a ales cu dosar penal.