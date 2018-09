Inca un sucevean infectat cu virusul West Nile. Este vorba despre un barbat din Siminicea

Un nou caz de infectie cu meningita West Nile, confirmat in judetul Suceava. Este vorba despre un barbat in varsta de 66 de ani, din comuna Siminicea. Barbatul este internat in continuare la Spitalul Judetean Suceava, evolutia sa fiind una favorabila. DSP Suceava a luat legatura cu autoritatile locale si a solicitat efectuarea unei dezinsectii in localitate. Acesta este al treilea caz de infectie cu virusul West Nile, in judetul Suceava, de la inceputul sezonului cald. Unul din bolnavi insa, o femeie din Dumbraveni, a decedat din cauza infectiei. Virusul nu se transmite de la om la om ci doar prin intepatura de tantar.