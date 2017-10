Incasari modeste din taxe si impozite pentru Primaria Suceava VIDEO

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca incasarile la bugetul local din taxe si impozite sunt modeste la data de 30 septembrie. Astfel, Primaria Suceava a incasat 3,83 din cele 7,5 milioane de lei, adica 51 la suta din taxele scadente. Comparativ cu anul trecut, incasarile sunt mai mici cu 1 milion de lei. Edilul a declarat ca pe total, la taxe si impozite pe proprietate in anul 2017, comparativ cu 2016, sunt incasari de 102,01 la suta, fiind incasate 21,05 milioane de lei, comparativ cu 20,6 de milioane de lei in 2016. La persoanele fizice este o crestere de 0,85 la suta, in anul 2017 fiind incasate 28,57 milioane de lei in timp ce in anul 2016 au fost incasate 28.32 milioane de lei. Pe total incasari la data de 30 septembrie, in anul 2017 sunt 199,65 de milioane lei fata de 180.76 lei in anul 2016, o crestere de 10,45 la suta. La venituri proprii in anul 2017 au fost incasate 110,91 milioane de lei in timp ce in 2016 s-au incasat 101,42 milioane lei. Ion Lungu a declarat ca pana la sfarsitul anului mai sunt de incasat de la persoane fizice 7,75 milioane de lei si de la persoane juridice 9,52 milioane de lei, in total 17,27 milioane de lei. "Din pacate se incaseaza destul de greu la bugetul consiliului local, atat la persoane fizice cat si la persoane juridice. Sigur nu vreau sa dezvolt problema, este una la nivel national, situatia de jena financiara in care se afla in primul rand agentii economici si o parte din persoanele fizice", a declarat Ion Lungu.