Incendii in Campulung Moldovenesc, Braiesti si Vicovu de Jos. Militarii Detasamentului de Pompieri Campulung Moldovenesc au intervenit, sambata dupa-amiaza, cu doua autospeciale si o ambulanta SMURD pentru localizarea si lichidarea unui incendiu, izbucnit la o gospodarie din municipiul Campulung Moldovenesc.La sosirea pompierilor militari, ardea acoperisul unei constructii corp comun, care ingloba un adapost de animale, o bucatarie de vara, un dormitor si o baie, cu pericol de propagare la casa de locuit si la restul anexelor gospodaresti.Incendiul a fost lichidat dupa aproximativ doua ore. A ars acoperisul constructiei corp comun pe aproximativ 140 de metri patrati. Au mai ars circa trei tone de fan si s-au degradat tavanul bucatariei, baii si dormitorului, tamplarie din PVC, elemente de mobilier, obiecte sanitare, parchetul din dormitor, peretii baii si ai dormitorului, fatada din polistiren a anexelor si invelitoarea din tigla. Cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost efectul termic, generat de cosul de fum amplasat necorespunzator fata de materialele combustibile.Din fericire, nu s-au inregistrat victime, iar pompierii au salvat casa de locuit si restul anexelor din gospodarie. Un alt incendiu a avut loc sambata noapte in satul Braiesti, comuna Horodniceni. Militarii Detasamentului de Pompieri Falticeni, impreuna cu lucratorii Serviciilor Private pentru Situatii de Urgenta din Cornu Luncii, au intervenit cu patru autospeciale pentru localizarea si lichidarea incendiului izbucnit la o anexa, aflata in curtea unei biserici. La sosirea echipajelor, ardea acoperisul cladirii, cu pericol de propagare la biserica si la o alta constructie din apropiere. Incendiul a fost lichidat dupa aproximativ doua ore. Au ars acoperisul anexei pe 50 de metri patrati, bunuri din interior si tamplarie din lemn(usi si ferestre). S-au degradat peretii portanti ai cladirii. Cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost efectul termic, generat de cosul de fum amplasat necorespunzator fata de materialele combustibile. Duminica dimineata, pompierii militari ai Garzii de Interventie Vicovu de Sus, impreuna cu lucratorii Serviciilor Voluntare pentru Situatii de Urgenta din Bilca si Galanesti, au intervenit cu patru autospeciale pentru localizarea si lichidarea unui incendiu, izbucnit la o gospodarie din comuna Vicovu de Jos.La sosirea echipajelor, ardea o casa de locuit, existand pericolul de propagare la o alta locuinta, din aceeasi curte, si la anexele gospodaresti.Incendiul a fost lichidat dupa aproximativ doua ore.Au ars doua camere de locuit si bunurile din interior, pe o suprafata de aproximativ 30 de metri patrati, si acoperisul casei pe 50 de metri patrati. S-au degradat tavanul si peretii camerelor pe 60 de metri patrati.Incendiul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza jarului cazut din sistemul de incalzire(soba cu acumulare de caldura).Din fericire, nu s-au inregistrat victime, iar pompierii au salvat cea de-a doua locuinta si anexele gospodaresti.