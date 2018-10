Incendiul a fost cauzat de efectul termic al curentului electric.

Incendiu cu pagube de peste 50.000 de lei in localitatea Izvoarele Sucevei. Focul a izbucnit marti seara la locuinta lui Vasile B. In urma incendiului au fost distruse adapostul animale + depozitul de cereale, in suprafata de 96 mp, doua anexe de 38 mp, toate confectionate din lemn si circa 4 tone de fan si 500 kg de cereale. Incendiul a fost cauzat de efectul termic al curentului electric.