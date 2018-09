Incendiu cu pagube de 80.000 de lei la Ulma. Un magazin mixt a fost curpins de flacari

Incendiu cu pagube de 80.000 de lei in satul Magura, comuna Ulma. Un magazin mixt a fost cuprins de flacari, in noaptea de sambata spre duminica. Pompierii militari ai Garzii de Interventie Vicovu de Sus, impreuna cu lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Brodina, au intervenit cu trei autospeciale de stingere pentru localizarea si lichidarea incendiului. La sosirea echipajelor, cladirea magazinului mixt, construita din lemn si acoperita cu azbociment, ardea generalizat, cu pericol de propagare la un alt magazin, aflat in imediata apropiere, la aproximativ doi metri distanta. Incendiul a fost lichidat dupa aproximativ trei ore. Au ars cladirea magazinului, pe o suprafata de aproximativ 120 mp, si bunurile din interior(aparatura electrocasnica, marfuri diverse si altele). Valoarea marfurilor aflate in interior distruse in urma incendiului se ridica la suma de 50.000 lei, iar valoarea constructiei este de aproximativ 30.000 lei. Cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost efectul termic al curentului electric, generat de un cablu electric defect. Din fericire, nu s-au inregistrat victime, iar pompierii au salvat magazinul invecinat.