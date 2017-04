Incendiu de proportii intr-o gospodarie din Volovat Galerie Foto

Cauza probabila de izbucnire a flacarilor a fost efectul termic al curentului electric, generat de conductori electrici cu defectiuni.

Incendiu de proportii intr-o gospodarie din comuna Volovat, in noaptea de joi spre vineri. Militarii Detasamentelor de Pompieri Radauti si Suceava si cei ai Garzii de Interventie Siret, impreuna cu lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Volovat, au intervenit cu cinci autospeciale pentru localizarea si lichidarea incendiului.La sosirea echipajelor, ardeau generalizat casa si anexele gospodaresti, existand pericolul de propagare la proprietatile invecinate. Incendiul a fost lichidat dupa mai bine de patru ore. Au ars casa de locuit pe 80 de metri patrati, adapostul de animale si depozitul de furaje, constructie corp comun, pe 100 de metri patrati, si o anexa pe 40 de metri patrati. Au mai ars bunurile din locuinta si anexe, o tona de furaje si circa 50 de metri liniari de gard din lemn. S-au degradat o masina de tocat furaje si un motor electric. Din pacate, in incendiu a pierit un cal.Cauza probabila de izbucnire a flacarilor a fost efectul termic al curentului electric, generat de conductori electrici cu defectiuni. "Din fericire, nu s-au inregistrat victime, iar pompierii au salvat cele doua gospodarii aflate in imediata apropiere", a precizat Alin Galeata, purtator de cuvant ISU Suceava.