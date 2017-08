Incendiu de proportii la o gospodarie din Frumosu. O femeie a avut nevoie de ingrijiri medicale

Incendiul a izbucnit in interiorul adapostului de animale, cel mai probabil din cauza jarului sau scanteilor provenite de la un rest de tigara nestinsa, de la care s-a aprins fanul depozitat in interior.

Incendiu de proportii la o gospodarie din Frumosu, miercuri dupa-amiaza. Militarii Detasamentului de Pompieri Campulung Moldovenesc, impreuna cu lucratorii Serviciilor Voluntare pentru Situatii de Urgenta Frumosu si Vatra Moldovitei, au intervenit cu sase autospeciale si o ambulanta SMURD pentru localizarea si lichidarea incendiului. La sosirea echipajelor, ardeau trei anexe gospodaresti, cu pericol de propagare la cladirile invecinate.Au ars un adapost de animale pe 80 mp, o magazie pe 40 mp, circa cinci tone de furaje, doi metri cubi lemn de foc si unelte gospodaresti. S-au degradat acoperisul si peretii magaziei, precum si instalatia electrica.Flacarile au afectat si magazia unei gospodarii invecinate, care a ars pe 40 mp. Tot aici, au mai ars circa 1.200 kilograme de plante furajere si unelte gospodaresti si s-au degradat peretii unei bucatarii de vara pe patru mp si astereala acoperisului pe doi mp.Incendiul a izbucnit in interiorul adapostului de animale, cel mai probabil din cauza jarului sau scanteilor provenite de la un rest de tigara nestinsa, de la care s-a aprins fanul depozitat in interior.Pe timpul interventiei, paramedicii SMURD au acordat primul ajutor medical unei femei, in varsta de 33 de ani, care a suferit un atac de panica. Ulterior, dupa ce si-a mai revenit, femeia a refuzat transportul la o unitate spitaliceasca.Incendiul a fost lichidat dupa aproximativ trei ore, iar pompierii au salvat casele si restul anexelor de la cele doua gospodarii.