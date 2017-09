Incendiul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza jarului provenit de la o soba fara acumulare de caldura, amplasata necorespunzator fata de materialele combustibile.Prejudiciul fiind de aproximativ 15.000 lei.

Incendiu de proportii la o gospodarie din Rasca, sambata dupa-amiaza. Militarii Detasamentului de Pompieri Falticeni au intervenit cu trei autospeciale pentru localizarea si lichidarea incendiului.La sosirea echipajelor, ardeau anexele gospodaresti, existand pericolul de propagare la casa de locuit si la un depozit de furaje in aer liber.Au ars o bucatarie de vara, un depozit de furaje si un adapost de animale, construite din lemn, pe o suprafata totala de aproximativ 60 mp. Au mai ars circa cinci tone de furaje, doi metri cubi lemn de foc si alte bunuri.Incendiul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza jarului provenit de la o soba fara acumulare de caldura, amplasata necorespunzator fata de materialele combustibile. Incendiul a fost lichidat dupa aproximativ doua ore, iar pompierii au salvat casa proprietarului si depozitul de furaje in aer liber. In urma incendiului nu s-au inregistrat victime omenesti, prejudiciul fiind de aproximativ 15.000 lei.