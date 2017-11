Incendiu de proportii la o gospodarie din Sucevita FOTO

Cauza probabila a izbucnirii flacarilor este in curs de stabilire.

Incendiu de proportii la o gospodarie din localitatea Sucevita, in noaptea de marti spre miercuri. Mai multe anexe au fost cuprinse de flacari. Militarii Detasamentului de Pompieri Radauti, impreuna cu Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Sucevita au intervenit cu patru autospeciale pentru localizarea si lichidarea incendiului. La sosirea echipajelor ardeau anexele din gospodarie si exista pericolul de propagare la doua case de locuit aflate in aceeasi curte. Incendiul a fost lichidat dupa aproximativ cinci ore. Au ars depozitul de furaje, adapostul de animale si un atelier, toate sub acelasi acoperis, pe o suprafata de aproximativ 130 mp, o bucatarie pe o suprafata de 12 mp, o magazie, acoperisul unui garaj, 30 mc lemn de foc, circa 5 mc lemn pentru constructie si cereale circa 1000 kg.Cauza probabila a izbucnirii flacarilor este in curs de stabilire. Din fericire, nu s-au inregistrat victime omenesti, iar pompierii au salvat cele doua case de locuit.