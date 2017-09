Tanara care a organizat gratarul s-a ales cu amenda in valoare de 500 lei.

Incendiu de vegetatie in municipiul Suceava provocat de mai multi tineri iesiti la gratar. Incendiul a avut loc sambata dupa-amiaza, in spatele magazinului Metro, la iazul ICAR. O tanara de 16 ani, din localitate, a organizat un picnic la iazul respectiv, cu ocazia aniversarii zilei sale de nastere. Aceasta a adus un gratar si a invitat mai multi prieteni. La un moment dat, tinerii au pus gratarul in scorbura unei salcii, iar din cauza vantului puternic, acesta s-a rasturnat, aprinzandu-se atat copacul cat si vegetatia de stuf de pe malul iazului aflat in apropiere. O tanara de 15 ani, tot din localitate, a incercat sa stinga focul cu picioarele, dar s-a dezechilibrat si a cazut cu mana dreapta pe jarul aprins de la vegetatie. Focul s-a propagat pe o suprafata de circa 2.000 mp de stuf. La fata locului au ajuns pompierii de la ISU Suceava care au localizat si stins incendiul. Tanara care a suferit arsuri a refuzat sa fie transportata la spital. Sarbatorita a fost sanctionata cu amenda in valoare de 500 lei, pentru ca a facut gratat in afara zonelor special amenajate in acest sens. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare din corporala din culpa.