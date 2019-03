Incendiu de vegetatie uscata pe 7 hectare, provocat de un copil de 11 ani

Incendiu de vegetatie uscata pe sapte hectare in localitatea Voitinel, luni la pranz. Misiunea pompierilor a fost una dificila, din cauza suprafetei afectate, dar si a vantului puternic care dezvolta si propaga cu repeziciune incendiul. La fata locului au intervenit pompieri de la Garda de Interventie Vicovu de Sus si de la Detasamentul Radauti. Militarii, sprijiniti de patru servicii voluntare pentru situatii de urgenta din Voitinel, Bilca, Galanesti si Horodnic de Sus, cu un total de opt autospeciale de stingere. Echipajele au localizat si lichidat incendiul care a afectat vegetatia uscata de pe o suprafata totala de aproximativ sapte hectare (din care, pe doua hectare se afla o plantatie de salcami, la care nu a fost afectat coronamentul arborilor), salvand astfel gospodariile limitrofe.

Cauza incendiului stabilita de pompieri a fost foc in aer liber. Flacarile au pornit de la niste reziduri menajere care au fost aprinse de un minor de 11 ani, din comuna Voitinel. In ultimele 24 de ore, pompierii militari suceveni au intervenit la 43 de situatii de urgenta, din care 26 de interventii SMURD, 11 interventii pentru localizarea si lichidarea unor incendii si alte sase misiuni specifice. Din cele 11 incendii, opt au izbucnit la vegetatie uscata, urmare a unor focuri deschise in spatii deschise. A ars vegetatia uscata de pe o suprafata totala de peste 11 hectare. Astfel, militarii, impreuna cu lucratori ai serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta, au intervenit pentru lichidarea acestor incendii in localitatile: Dornesti (500 mp), Falticeni (15.000 mp), Voitinel (70.000 mp), Negostina (10.000 mp), Horodnic de Sus (5.000 mp), Solca (60 mp), Capu Codrului (3.000 mp) si Bilca (10.000 mp).