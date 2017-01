Incendiu devastator in Brosteni. Interventie dificila pentru pompieri GALERIE FOTO

Pompierii au intervenit peste 6 ore la temperaturi resimtite de sub -30 de grade Celsius.

Incendiu devastator in Brosteni, satul Cotargasi. Pompierii militari ai Detasamentului Vatra Dornei, impreuna cu cei ai Garzii de Interventie Poiana Teiului, din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Petrodava al judetului Neamt, si lucratorii Serviciilor Voluntare pentru Situatii de Urgenta ale localitatilor Brosteni si Borca, au intervenit, in noaptea de vineri spre sambata, cu cinci autospeciale cu apa si spuma pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din satul Cotargasi, orasul Brosteni. La sosirea echipajelor, ardeau acoperisul casei de locuit, o constructie corp comun, formata din doua anexe, si o parte din astereala unei case invecinate, cu pericol de propagare la vecinatati. Incendiul a fost lichidat dupa mai bine de sase ore. Interventia a fost extrem de dificila pentru pompieri, care au luptat cu flacarile la temperaturi de sub minus 30 de grade Celsius. Incendiul s-a manifestat initial la locuinta lui Rosior Dumitru, de 29 ani, din orasul Brosteni. Au ars in totalitate acoperisul casei de locuit si o parte din etajul superior, anexele din spatele imobilului (magazie, atelier, grajd), o cantitate de aproximativ o tona fan, gaini si iepuri, valoarea pagubelor fiind de circa 90.000 lei.Din cauza vantului, incendiul s-a propagat in stadiu incipient si la acoperisul unei case mai vechi, nelocuibila, din vecinatate, proprietatea numitei Tipau Lucretia, de 71 ani, localnica, in urma caruia au ars circa 50 mp din acoperis, valoarea pagubelor fiind de circa 10.000 lei. In incendiu au pierit 20 de gaini si zece iepuri de casa. Cauza probabila de izbucnire a flacarilor a fost un scurtcircuit produs la cablul defect al unui motor electric, aflat in atelierul gospodariei.Nu s-au inregistrat victime, iar pompierii au salvat gospodariile invecinate.