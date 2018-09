Incendiu devastator la Costisa. O casa si anexele gospodaresti, in flacari VIDEO

Focul a fost pus intentionat.

Incendiu devastator in localitatea Costisa. O casa si anexele au fost cuprinse de flacari, sambata noapte, pe o suprafata de 260 metri patrati. Flacarile inalte pana la cer i-au speriat pe localnici, care au sunat la 112. La fata locului au intervenit pompierii militari cu 7 autospeciale de stingere pentru ca focul sa nu se extinda. Gospodaria in cauza este proprietatea unei femei de 45 ani, din comuna Vicovu de Jos, care a cumparat-o de circa 2 ani. Gospodaria nu este locuita. In urma incendiului au fost distruse adapostul de animale si depozitul de furaje pe o suprafata de cca 120 mp, anexe gospodaresti corp comun pe o suprafata de cca 60 mp, acoperisul casei de locuit respectiv astereala din lemn de sub invelitoarea din tabla, pe o suprafata de cca 80mp si s-au degradat camerele interioare si bunurile din acestea. Valoarea estimativa a pagubelor produse in urma incendiului este de aproximativ 27.000 lei.Locuinta nu era asigurata facultativ pentru pagube materiale.Pompierii au stabilit in urma cercetarilor ca focul a fost pus In cauza politistii au intocmit dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere din culpa, urmand a se stabili cu exactitate conditiile producerii incendiului.