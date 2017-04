Incendiu in Dornesti. Trei gospodarii au fost afectate iar o femeie s-a intoxicat cu fum

Victima a fost transportata la Spitalul Municipal Radauti.

Un incendiu a cuprins trei gospodarii, miercuri dimineata, in localitatea Dornesti.O femeie s-a intoxicat cu fum si a suferit un atac de panica. Militarii Detasamentului de Pompieri Radauti si ai Garzii de Interventie Siret au intervenit cu patru autospeciale si o ambulanta SMURD pentru localizarea si lichidarea incendiului. La sosirea echipajelor, ardeau violent doua anexe gospodaresti si acoperisul unei case de locuit (fiecare constructie, din trei gospodarii distincte), existand pericolul de propagare la cladirile aflate in imediata apropiere. Incendiul s-a dezvoltat cu rapiditate din cauza constructiilor majoritare din lemn, cu invelitori din dranita si azbociment, dispuse foarte aproape una de cealalta. Pe timpul interventiei, paramedicii SMURD au acordat primul ajutor medical unei femei in varsta de 55 de ani. Aceasta a suferit un atac de panica si s-a intoxicat cu fum. Ulterior, victima a fost transportata la Centrul de Primire Urgente Radauti pentru investigatii suplimentare si tratament de specialitate.Au ars acoperisul casei de locuit pe o suprafata de 30 de metri patrati, o sura pe 50 de metri patrati si o bucatarie de vara pe 30 de metri patrati. Au mai fost afectate de foc obiecte de mobilier, aparatura electrocasnica, doua butelii de aragaz si alte bunuri.Cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost flacara provenita de la un aragaz cu defectiuni la sistemul de alimentare cu combustibil.Incendiul a fost lichidat dupa aproximativ doua ore, iar pompierii au salvat patru case de locuit, cu anexele si bunurile aferente.