Incendiu in municipiul Suceava. Un taxi a luat foc GALERIE FOTO

Incendiu in municipiul Suceava, sub pasarela de la Burdujeni, vineri dupa-amiaza. Un taxi a luat foc in mers. La fata locului au intervenit militarii Detasamentului de Pompieri Suceava cu o autospeciala pentru descarcerare si una cu apa si spuma. Au ars elemente combustibile din compartimentul motor si s-a degradat partea din fata a masinii. Cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost efectul termic al curentului electric, generat de un conductor electric defect. Nu s-au inregistrat victime, iar pompierii au salvat restul autoturismului.