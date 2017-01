Incendiu la Dornesti. O masina a luat foc intr-un garaj

Prejudiciul estimativ se ridica la suma de aproximativ 24.000 lei.

Militarii Detasamentului de Pompieri Radauti, impreuna cu lucratori ai Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Dornesti si cetateni ai comunei, au intervenit cu doua autospeciale, in noaptea de sambata spre duminica, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la garajul unei gospodarii, in comuna Dornesti. La sosirea echipajelor, ardea violent garajul, in interiorul caruia se afla un autoturism, existand pericolul de propagare la doua case aflate in imediata apropiere. Au ars cladirea garajului, din lemn, pe o suprafata de 24 de metri patrati, si autoturismul aflat in interior, in totalitate. Au mai ars circa 100 de litri de motorina, depozitata in canistre, si circa 150 de kilograme de brichete din lemn.Flacarile au izbucnit de la autoturism, iar cauza probabila a fost un scurtcircuit produs la un conductor electric defect. Incendiul a fost lichidat dupa aproximativ o ora, iar pompierii au salvat cele doua locuinţe din apropiere. Prejudiciul estimativ se ridica la suma de aproximativ 24.000 lei.