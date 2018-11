Incendiu, la Hotel Albert din Suceava, miercuri seara,in jurul orei La 18.07. Flacarile au izbucnit in corpul B al hotelului, mai exact la parter, unde functioneaza un uscator. In jurul orei 18.00, angajatii hotelului au observat ca din uscator iese fum si imediat au constatat ca in interior a izbucnit un incendiu, fapt pentru care au intervenit cu mai multe stingatoare pentru stingerea focarului, solicitand totodata prin SNUAU 112 interventia pompierilor. La fata locului au intervenit lucratorii ISU Suceava, care au izolat si stins incendiul.In urma incendiului nu au existat victime omenesti, fiind afectat doar un uscator automat de dimensiuni mari, fara a exista alte pagube materiale. Prejudiciul a fost estimat la suma de 3.500 lei.Politistii fac acum cercetari pentru a stabili cauzele exacte ale izbucnirii incendiului.