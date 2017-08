In urma incendiului au ars aproximativ 20 mp din acoperis si s-au degradat peretii casei pe 40 mp, prejudiciul fiind de 500 lei.

Incendiu la Marginea. Un tanar si-a dat foc la casa cu o tigara. Militarii Detasamentului de Pompieri Radauti au intervenit, sambata, cu doua autospeciale si o ambulanta SMURD pentru localizarea si lichidarea incendiului. La sosirea echipajelor, ardea o portiune din acoperisul casei si exista pericolul de propagare la intreaga constructie si la o locuinta aflata in imediata apropiere. Au ars aproximativ 20 mp din acoperis si s-au degradat peretii casei pe 40 mp, prejudiciul fiind de 500 lei. Flacarile au izbucnit, cel mai probabil, din cauza jarului sau scanteilor provenite de la un rest de tigara nestinsa(fumatul in locuri nepermise sau neprotejate corespunzator). Un tanar de 24 de ani a fost cel care a provocat incendiul. Acesta in timp ce monta pardoseala in casa noua a aruncat accidental tigarile fumate in apropierea imobilului unde a izbucnit incendiul( o alta casa amplasata in aceeasi curte cu noul imobil), loc in care avea depozitate meteriale textile, usor inflamabile, iar incendiul s-a propagat la acoperis.