Incendiu la anexele Parohiei Saru Dornei Galerie Foto

Incendiu la anexele Parohiei Saru Dornei. Militarii Detasamentului de Pompieri Vatra Dornei, impreuna cu angajatii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Saru Dornei, au intervenit, luni, in jurul orei 12.00, cu trei autospeciale pentru localizarea si lichidarea incendiului. La sosirea echipajelor, ardeau generalizat mai multe cladiri anexe, existand pericolul de propagare la casa parohiala, la alte anexe invecinate si la un depozit de lemn de foc in aer liber.Au ars acoperisul adapostului de animale pe 80 mp, magazia de lemne pe 30 mp, garajul pe 30 mp, magazia de materiale pe 60 mp si acoperisul bucatariei de vara pe 50 mp. Au mai ars un autoturism marca VW Tiguan, doua cositori, o drujba, anvelope auto, materiale textile, scule diverse, materiale pentru constructii, aproximativ zece tone de fan, zece mc de cherestea, zece mc lemn de foc si alte bunuri. S-au degradat peretii adapostului de animale pe o suprafata de 120 mp si bunuri din bucataria de vara (mobilier, textile si altele). Cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit produs la un conductor electric defect. Incendiul a fost lichidat dupa aproximativ patru ore, iar pompierii au salvat casa parohiala, restul anexelor gospodaresti, depozitul de lemn de foc in aer liber si patru iepurasi.