Incendiu la fondul forestier pe raza Ocolului Silvic Brosteni Galerie Foto

Detasamentul de Pompieri Vatra Dornei si Grupa Operativa a ISU Suceava, impreuna cu Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Brosteni, Ocoalele Silvice Brosteni si Crucea si doua societati comerciale, au intervenit, marti seara, cu 127 de angajati, patru autospeciale, sase motopompe, 12 TAF-uri si un excavator, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit in fondul forestier de pe raza Ocolului Silvic Brosteni.Flacarile se manifestau in zona denumita "Bidanul", o zona greu accesibila, cu teren pietros, accidentat, unde ardeau resturi de exploatare forestiera pe o suprafata de aproximativ 0,4 hectare.Incendiul a fost localizat cu ajutorul dispozitivelor de stingere alimentate de motopompe si a mijloacelor de prima interventie. De asemenea, zona a fost izolata de restul fondului forestier prin fasii de protectie realizate cu ajutorul utilajelor forestiere.Interventia a fost extrem de grea, din cauza aglomeratiei de resturi de material lemnos, rezultate in urma exploatarii, dar si din cauza riscului de accidentare a fortelor de interventie, pe terenul abrupt si stancos din zona.Pe timpul noptii, zona a fost supravegheata, miercuri, la prima ora a diminetii, interventia a fost reluata. La ora 12:30 au fost lichidate ultimele focare.Cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost un foc deschis in spatii deschise.