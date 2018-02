Incendiu la manastirea Voronet, de la cazanul in care se topeste ceara

Incendiu la manastirea Voronet, marti dimineata. Paznicul manastirii a fost cel care a vazut flacarile si a sunat la 112. La fata locului au ajuns pompierii dar si politistii. Acestia au constatat ca in spatele unei case nelocuite apartinand manastirii se afla amplasat un cazan, pe un suport din caramizi, in care se topea ceara. Cazanul respectiv era acoperit provizoriu, cu o bucata mare de lemn pe care se aflau montate placi din material plastic, ondulate, sub forma de foisor. Intr-un moment de nesupraveghere, ceara care fierbea a curs din cazan si s-a aprins, luand ulterior foc. Acesta a determinat aprinderea acoperisului din material plastic de deasupra cazanului dupa care focul s-a extins la acoperisul casei nelocuite in care, in trecut mai stateau paznicii manastirii, acoperis ce a fost distrus in proportie de 25%. In urma incendiului nu au fost persoane ranite, ci doar pagube materiale estimate la 1.600 lei.