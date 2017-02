Incendiu la o casa din Vicovu de Jos. Doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale

Cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost efectul termic al curentului electric, generat de aparate electrice lasate sub tensiune si nesupravegheate.

Militarii Garzii de Interventie Vicovu de Sus si ai Detasamentului de Pompieri Radauti, impreuna cu lucratorii Serviciilor Voluntare pentru Situatii de Urgenta ale localitatilor Voitinel, Galanesti si Milisauti, au intervenit cu cinci autospeciale si o ambulanta SMURD, miercuri dimineata, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa din Vicovu de Jos. La sosirea echipajelor, ardeau acoperisul locuintei si bunuri aflate in holul casei, existand pericolul de propagare la adapostul de animale si la doua case aflate in imediata apropiere. Pe timpul interventiei, echipajul SMURD a acordat primul ajutor medical unei femei, in varsta de 77 de ani, si unui barbat de 84 de ani, care au suferit atacuri de panica. Ulterior, femeia, care prezenta si hipertensiune arteriala a fost transportata la Centrul de Primire Urgente al Spitalului Municipal Radauti, pentru investigatii suplimentare. Barbatul a refuzat transportul la o unitate spitaliceasca. Au ars acoperisul casei pe 40 de metri patrati, elemente de mobilier si tamplarie. S-au degradat peretii locuintei pe 40 de metri patrati, un hidrofor si un vas de expansiune.Cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost efectul termic al curentului electric, generat de aparate electrice lasate sub tensiune si nesupravegheate. Incendiul a fost lichidat dupa o ora, iar pompierii militari au salvat adapostul de animale si cele doua case invecinate.