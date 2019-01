Incendiu la o casa din localitatea Racova. Proprietarul a suferit arsuri

Flacarile au izbucnit, cel mai probabil, din cauza jarului cazut din soba cu acumulare de caldura.

Incendiu la o casa din satul Racova, comuna Udesti, in noaptea de joi spre vineri. Proprietarul, un barbat de 88 de ani, a avut nevoie de ingrijiri medicale. Militarii Detasamentului de Pompieri Suceava, impreuna cu lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Udesti, au intervenit cu doua autospeciale si o ambulanta SMURD pentru localizarea si lichidarea incendiului.

La sosirea echipajelor, ardea generalizat acoperisul casei si in interiorul acesteia, cu pericol de propagare la intreaga gospodarie.

Pompierii paramedici SMURD au acordat primul ajutor medical proprietarului, cu atac de panica, care a suferit arsuri la o mana. Ulterior, batranul a refuzat transportul la spital.

In urma incendiului au ars acoperisul casei pe 80 mp, elemente de tamplarie din lemn, obiecte de mobilier, aparatura electrocasnica si documente personale si de proprietate. S-au degradat zugraveala casei si alte bunuri.

