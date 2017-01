Incendiu la o casa, in localitatea Dornesti

Cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost efectul termic al curentului electric, generat de un cablu electric neizolat corespunzator.

Militarii Detasamentului de Pompieri Radauti au intervenit cu doua autospeciale, in noaptea de sambata spre duminica, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit, din comuna Dornesti. La sosirea echipajelor, flacarile se manifestau intr-o incapere de la etajul casei, existand pericolul de propagare la intreaga locuinta si la alte doua case aflate in imediata apropiere. Incendiul a fost lichidat dupa aproximativ o ora. Au ars obiecte de mobilier, aparate electronice si IT, tamplarie din PVC, materiale textile si alte bunuri. S-au degradat zugravelile interioare, trei usi din lemn si alte obiecte de mobilier. Cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost efectul termic al curentului electric, generat de un cablu electric neizolat corespunzator. Nu s-au inregistrat victime, iar pompierii au salvat restul casei si locuintele invecinate.