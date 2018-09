Incendiu la o gospodarie din Arbore de la o tigara aruncata la intamplare

Politistii fac cercetari pentru comiterea infractiunii de distrugere.

Incendiu la o gospodarie din comuna Arbore de la o tigara aruncata la intamplare, duminica dupa-amiaza. La fata locului au intervenit pentru lichidarea incendiului lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situatii de urgenta Arbore si pompierii militari de la subunitatea din Solca. La sosirea echipajelor, ardea o anexa confectionata din lemn si acoperita cu azbociment. Cu ocazia cercetarilor la fata locului s-a stabilit ca si cauza incendiului o tigara aprinsa aruncata spre anexa. Imobilul respectiv nu este locuit si a fost cumparat in urma cu doua saptamani de catre o femeie de 60 de ani, din comuna Arbore. In urma incendiului au rezultat pagube materiale in valoare de aproximativ 3.000 lei si nu au fost afectate locuintele invecinate. Politistii fac cercetari pentru comiterea infractiunii de "distrugere".