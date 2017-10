Incendiu la o gospodarie din Dolhasca, provocat de o fetita de patru ani si zece luni

In urma incendiului au ars aproximativ zece tone de fan.

Incendiu la Dolhasca, provocat de o fetita de patru ani si zece luni. Incendiul a avut loc marti dupa amiaza in gospodaria unei femei de 75 de ani din localitate. La fata locului au intervenit militarii Detasamentului de Pompieri Falticeni, impreuna cu lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Dolhasca. La sosirea pompierilor ardeau cu flacara deschisa sase stoguri de fan, in gradina din spatele locuintei femeii. Pompierii au stabilit ca incendiul a fost provocat intentionat. Astfel, s-a stabilit ca nepoata femeii de 75 de ani a luat din locuinta bunicii o cutie de chibrituri si a incendiat fanul. In urma incendiului au ars aproximativ zece tone de fan si aproximativ 20 metri liniari gard din leaturi de lemn, in valoare de aproximativ 5.000 lei.