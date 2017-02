Incendiu la o gospodarie din Frasin GALERIE FOTO

Cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost efectul termic al curentului electric.

Incendiu la o gospodarie din Frasin, duminica in jurul orei 11.30. Proprietara, o femeie de 61 de ani, se afla la masa cand a simtit un miros puternic de fum. Cand a iesit in curte aceasta a vazut ca anexa de langa casa era cuprinsa de flacari. Femeia a sunat imediat la 112. La fata locului au ajuns militarii de la Garda de Interventie Gura Humorului si lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Frasin, care au intervenit cu cinci autospeciale pentru localizarea si lichidarea incendiului. In urma incendiului au ars anexa din lemn pe o suprafata totala de 80 mp, grajdul pe o suprafata de 60 mp, au fost afectati 120 mp din acoperisul casei, tavanul locuintei si peretii izolati cu polistiren, cauzand un prejudiciu de aproximativ 200.000 lei. Cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost efectul termic al curentului electric.