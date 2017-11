Incendiu la o gospodarie din Horodniceni dupa ce proprietara a scos jar din soba si l-a aruncat in spatele casei

Flacarile au produs pagube in valoare de circa 7.000 lei.

Incendiu la o gospodarie din satul Botesti, comuna Horodniceni, duminica noapte, din cauza neglijentei proprietarei. Tanara de 23 de ani a scos cenusa si jar din soba locuintei si a aruncat-o pe aratura in spatele casei. In jurul orei 23.30, la adapostul de animale situat in vecinatatea casei acesteia a izbucnit un incendiu. Militarii Detasamentului de Pompieri Falticeni, impreuna cu lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Cornu Luncii, au intervenit cu trei autospeciale pentru localizarea si lichidarea incendiului. La sosirea echipajelor, ardea a adapostul de animale, cu pericol de propagare la casa de locuit. Incendiul a fost lichidat dupa aproximativ doua ore. Au ars adapostul de animale pe 70 mp, doi metri cubi lemn de foc, doua biciclete si circa 180 Kg de grau. Flacarile au produs pagube in valoare de circa 7.000 lei. Potrivit pompierilor cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost depozitarea cenusei si jarului nestins in apropierea materialelor combustibile. Din fericire, nu s-au inregistrat victime, iar pompierii au salvat locuința proprietarului.